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Общество11 июля 2022 11:42

В районе ТРЦ «Премьер» в Тюмени на 59 часов перекроют дорогу

Об этом сообщает пресс-служба департамента дорожной инфраструктуры и транспорта
Сергей Швецов
В районе ТРЦ «Премьер» в Тюмени на 59 часов перекроют дорогу.

В районе ТРЦ «Премьер» в Тюмени на 59 часов перекроют дорогу.

Фото: Тюмень - наш дом

В районе ТРЦ «Премьер» в Тюмени на 59 часов перекроют дорогу. Об этом сообщает пресс-служба департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Дело в том, что на улице 50 лет ВЛКСМ будут проводиться работы по реконструкции участка тепловой сети. Они продлятся с 19.00 22 июля до 6 утра 25 июля.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в ведомстве.

Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Малыгина, Таймырской и Мельникайте.