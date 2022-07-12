Встреча двух рецидивистов в Увате закончилась для одного из них больничной койкой. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции Уватского района поступило сообщение об оказании медицинской помощи 46-летнему местному жителю с травмой головы. Стражи порядка задержали ранее судимого безработного 18-летнего жителя села Уват.

Молодой человек пояснил, что в вечернее время на улице познакомился с ранее судимым односельчанином. Новый знакомый пригласил его в гости.

– В ходе распития спиртных напитков между хозяином квартиры и гостем началась ссора. Злоумышленник схватил табурет и ударил им потерпевшего по голове, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до десяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.