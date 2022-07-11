Спасатели подняли со дна Исети тюменца, утонувшего два дня назад. Фото - ТОСЭР.

В Ялуторовском районе Тюменской области подняли со дна реки Исети мужчину, который утонул два дня назад, 9 июля. 50-летний житель деревни Яр отправился купаться, и в какой-то момент знакомые потеряли его из виду.

Очевидцы сразу же вызвали на место происшествия спасателей, которые впоследствии до самой ночи искали тело потерпевшего. Тогда их поиски не увенчались успехом.

Результат дало повторное погружение в воду в воскресенье. По информации пресс-службы Тюменской областной службы экстренного реагирования, местный житель не соблюдал правила безопасности.