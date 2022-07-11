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Здоровье11 июля 2022 9:48

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 июля 2022 года: заболели еще 9 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 июля 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июля 2022 года увеличилось на 9.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июля 2022 года увеличилось на 9.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июля 2022 года увеличилось на 9. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 306 человек.

По состоянию на 11 июля в стране количество госпитализаций за сутки составило 634 и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 26 регионах.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 24 субъектах РФ. Выздоровели за сутки 2 296 человек, это на 8% меньше в сравнении с 10 июля 2022 года. Выявлено 3 097 новых случаев. Умерли за сутки 38 человек.