«Ни нашатыря, ничего!». Тюменцы подняли тему аптечек в автобусах из-за дикой жары

Тюменцы подняли тему аптечек в автобусах из-за дикой жары. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы подняли тему аптечек в автобусах из-за дикой жары. Сегодня, 11 июля, воздух в областной столице накалился до 31 градуса выше нулевой отметки.

«Муниципальные автобусы не оснащены аптечками. Как так? В этом месяце уже второй случай отсутствия аптечки. Первый случай – автобус подрезает легковая машина, автобус резко дёргает, и парень с заднего сиденья сильно ударяется лбом в поручень, рассек лоб, кровь. Пассажиры предлагают парню салфетки, чтобы вытереть кровь, а у кондуктора аптечки нет и ничего нет, чтоб предложить парню вытереть кровь», – рассказывает горожанка Наталья Маркина.

По ее словам, второй случай произошел уже сегодня – в автобусе, который курсирует по маршруту № 63: «Едем по трассе, стоящему человеку стало плохо, упал на пол, вырвало. Опять в автобусе нет ни аптечки, ни нашатыря, ничего. Хорошо, что парень быстро пришел в себя. У меня вопрос: разве муниципальные автобусы не должны быть оснащены аптечками?»

В пресс-службе городской администрации ответили: конечно, должны – и оснащены.

– В каждом автобусе ПАТП-1 имеется по две аптечки. С 1 января 2021 года установлена следующая комплектация аптечки транспортного средства: нестерильный марлевый бинт (полотно 10 см х 5 м, полотно 14 см х 7 м), рулонный лейкопластырь (можно силиконовый или водоотталкивающий), ножницы, одноразовые медицинские маски, медицинские перчатки из непромокаемого материала, стерильные марлевые салфетки, кровоостанавливающий эластичный жгут, маска для безопасного искусственного дыхания, инструкция по использованию предметов и оказанию первой помощи, – объяснили в ведомстве.

При этом другая жительница областного центра рассказала еще одну историю: «В 54-м автобусе у парня с сердцем стало плохо. Тоже ничего нет, первую помощь оказать не могли, вызвали скорую. Слава богу, вернули к жизни». А вот комментарий мужчины, который представился бывшим работником автопарка: «Есть там аптечки, и 2 штуки, хранятся у водителя. Кроме бинтов и лейкопластыря, там ничего нет».