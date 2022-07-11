В Тюменской области окучивание картошки закончилось поножовщиной. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тобольской полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним с ножевым ранением из села Касьяново Вагайского района доставили 38-летнего мужчину. Ранее пострадавший с сожительницей приехали в гости к её сестре, чтобы помочь окучить картошку.

Закончив работу, компания решила выпить. В ходе застолья мужчина просил возлюбленную меньше пить, на этой почве между ними возник конфликт.

– Житель поселка Сумкино несколько раз ударил сожительницу. В ответ женщина взяла на кухне нож и нанесла потерпевшему удар в живот, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанная свою вину признала. Жительнице Тобольска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.