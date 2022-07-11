В Тюмени готовятся к проведению этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 2022». Фото: Вадим Бегун

В Тюмени готовятся к проведению этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022», который пройдет с 21 сентября по 1 октября. Все мероприятия в рамках конкурса должны пройти комфортно и безопасно, предупредил губернатор региона Александр Моор.

– Важно также познакомить гостей с культурой, традициями и богатейшей историей нашего региона. К нам в гости приедут лучшие учителя со всей России, – отметил в социальных сетях глава области.

Напомним, что знаковое для педагогов страны событие впервые пройдет за Уралом. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе в прошлом году преподавателя физики тюменской гимназии № 16 Екатерины Костылевой.

В Тюменской области детей обучают почти 11 тысяч школьных учителей и более 1,4 тысячи педагогов дополнительного образования. Губернатор уверен, что домашний финал такого престижного конкурса станет очень важным стимулом для их профессионального роста.