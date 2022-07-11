В Тюменской области три школы стали «умными». Фото: c cайта 2ГИС

В Тюменской области три школы стали «умными» – это заводоуковская школа № 3, СОШ № 94 (корпус 2) и СОШ № 48 им. Д. М. Карбышева (корпус 3). Здесь внедрили автоматизированную систему управления и диспетчеризации.

– Был создан ситуационный центр, который управляет инженерной инфраструктурой и системами безопасности. Идет отслеживание систем охранного телевидения, электро-, водо-, теплоснабжения, вентиляции, освещения, пожарной безопасности, а также контроля и управления доступом, – рассказали на информационном портале правительства региона.

Система в онлайн-режиме контролирует все события, по которым поступают сигналы. Это позволяет минимизировать количество поломок, простоя оборудования и чрезвычайных происшествий.