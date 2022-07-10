Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 июля 2022 года: заболели еще 29 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июля 2022 года увеличилось на 29. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июля 2022 года увеличилось на 29. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 297 человек.

По состоянию на 10 июля в стране количество госпитализаций за сутки составило 748 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 11 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 58 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 16 субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 2 496 человек, или на 19,1% меньше в сравнении с 9 июля 2022 года. Выявлено 3 398 новых случаев. Умерло за сутки 39 человек.