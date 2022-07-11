На двух перекрестках улицы Щербакова в Тюмени 11 июля 2022 года отключат светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 19.00 отключение произойдет на пересечении улиц Щербакова и Безымянной, Щербакова и Велижанской, а также с 8.00 до 17.00 – на пересечении улиц Тополиной и Чекистов.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.