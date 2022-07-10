Все органы власти Тюменской области есть в соцсетях. Фото: c cайта 2ГИС

Все органы власти Тюменской области есть в соцсетях. Департаменты на своих страницах делятся новостями и нововведениями в своих сферах, а также отвечают на вопросы жителей.

– ЦУР с самого начала своей деятельности активно работает с органами власти, помогая созданию официальных страниц. Наши специалисты консультируют по вопросам ведения сообществ и каналов, а также помогают выстроить диалог с жителями региона, – рассказал руководитель регионального ЦУР Роман Рзаев.

Самыми популярными страницами в «ВКонтакте» по Тюменской области среди органов власти являются сообщества департаментов информатизации и здравоохранения, у них более 9,5 тысяч подписчиков.

А вот в Telegram больше всего читателей на каналах департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Что касается «Одноклассников», то там лидерами по количеству подписчиков стали департаменты АПК и гражданской защиты и пожарной безопасности области.