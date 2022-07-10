Тюменским гипертоникам напоминают о регулярном принятии препаратов. Фото: Вадим Бегун

Тюменским гипертоникам напоминают о регулярном принятии препаратов. Они назначаются врачом.

– Ощущение жара в лице, шум, переходящий в звон в ушах или стук в висках, головокружение, учащенный пульс, чувство нехватки воздуха и тошнота могут говорить о повышении давления. Если есть тонометр, измерьте артериальное давление, – советует врач оперативного отдела скорой медицинской помощи Ольга Тарасова.

Также следует открыть окно для притока свежего воздуха, а еще лечь, приподняв голову и верхнюю часть туловища, или сесть в кресло, на диван или стул.

Она рекомендовала принять лекарство и лежать около получаса. Если приступ случился впервые, выпейте успокаивающие препараты: валокордин, корвалол или капли Зеленина, передает «Тюменская область сегодня».