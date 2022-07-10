На обеспечение жильем для молодых тобольских семей выделят 64 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

На обеспечение жильем для 53 молодых тобольских семей выделят 64 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Двадцать молодых семей уже получили деньги: 14 – купили квартиры, 5 – погасили ипотечный кредит. Еще одна семья принимает участие в долевом строительстве, деньги переведены на их эскроу-счет, – рассказали в ведомстве.

А вот одной из 53 семей, участвующих в программе, отказали в выдаче свидетельства – в их случае на каждого члена семьи количество площади приходилось больше, чем положено по норме. Ее место займет другая семья из резервного списка. Всего в нем сейчас 413 семей, передает «Тюменская линия».