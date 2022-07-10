В Тюменской области стали чаще жениться. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюменской области стали чаще жениться. Регион находится на третьем месте в УФО по количеству свадеб.

По данным Росстата, который подвел итоги за первые четыре месяца 2022, в Тюменской области было сыграно 2 597 свадеб. В Свердловской и Челябинской – 7 460 и 5 543 соответственно.

Стоит отметить, что в Тюменской, Свердловской областях и на Ямале число разведенных пар приблизилось к числу свадеб. А вот в Югре, Челябинской и Курганской областях вообще берет верх статистика разводов, передает «Вслух.ру».