В Тюмени заявили об отношении к здоровому образу жизни с помощью арт-объектов. Специалисты областного центра профилактики и реабилитации в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на страницах соцсети «ВКонтакте» организовали флешмоб «Раскрась жизнь яркими красками!».

Это ежегодное мероприятие, участники которого создают арт-объекты по заданной тематике. В 2022 году к нему присоединились 1204 участника из 24 муниципальных районов области. Они воссоздали кадры из кинофильмов о спорте, а затем опубликовали их в сообществе мероприятия, сопровождая слоганами и призывами к занятиям физической культурой и спортом.

Профилактические мероприятия проведены в рамках реализации проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!», отметили в департаменте социального развития Тюменской области.