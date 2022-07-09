В Тюменской области планируют развивать речной туризм Фото: Вера Зенина

В Тюменской области планируют развивать речной туризм. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Сейчас жителям и гостям региона доступно 15 ежедневных прогулок на различных теплоходах. Ознакомиться с их расписанием можно на платформах: Visit Tyumen, «Тюменская судоходная компания» и судоходная компания «Викинг». В данном случае речь идет об экскурсионных прогулках по речным специально проработанным маршрутам.

Кроме того, базы отдыха, расположенные на берегах рек и озер, предлагают всем желающим организованные прогулки на яхтах, квадроциклах, лодках, катамаранах, сап-бордах, а также сплавы и водные походы на байдарках и каяках.