В Тюменской области появится еще 48 площадок для занятия спортом

До конца года в Тюменской области появится 48 спортивно-игровых площадок, турниковых и силовых комплексов. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

На данный момент в Тюменской области насчитывается 4 175 спортивных объектов. Например, в 2021 году завершились работы по созданию спортивной инфраструктуры для проведения тестирований ГТО в Ишимском районе, появились спортивные площадки в пяти школах Заводоуковского городского округа, Вагайского и Сладковского районов, а также городошная площадки в школе Упоровского района.

С 2017 года в регионе реализуется проект «Мой парк», благодаря которому в Тюмени созданы зоны для занятия спортом и активного отдыха в Затюменском лесопарке и Гилевской роще.