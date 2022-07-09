Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Александр Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Курбан-байрам.

- В основе этого праздника лежат высокие нравственные идеалы: стремление к справедливости, милосердие и помощь нуждающимся. Они важны не только для исповедующих ислам, но и для каждого из нас. В Тюменской области дружно живут и сообща трудятся люди многих национальностей и конфессий. В этом единстве - залог нашего благополучия и процветания, - сказал глава региона.

Ознакомиться с расписанием праздничных намазов можно на информационно-просветительском портале «Аль-хакк»(Истина).

Сейчас в Тюменской области зарегистрированы 94 мусульманские религиозные организации, входящие в состав трех Централизованных религиозных объединений. Также действуют 106 мечетей и молитвенных домов.