В Тюменской области на 15% снизилось число аварий с участием детей Фото: Ольга Крыльцова

С начала 2022 года в Тюменской области произошло 148 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых два ребенка погибли и 167 получили травмы. При этом в Госавтоинспекции отмечают, что в этом году детский травматизм на дорогах снизился на 15%.

- Стало меньше пострадавших в ДТП юных пассажиров, пешеходов и велосипедистов. При этом только на 4% сократилось число наездов на детей на «зебрах», из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями травмированы 24 ребенка, - прокомментировали в ведомстве.

Под особым контролем автоинспекторов в этом году юные водители мототехники, поскольку число ДТП с их участием выросло на четверть. Чаще подростки садятся за руль мотоциклов без водительских удостоверений в сельских районах региона: в Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском.

Мероприятия по обеспечению детской дорожной безопасности продлятся до конца летних каникул, они проводятся в рамках государственной программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения».

Сотрудники ГИБДД проводят в летних лагерях уроки дорожной безопасности и «сплошные проверки» водителей по выявлению нарушений правил перевозки детей. Школьникам вручат 40 тысяч памяток, световозвращателей, открыток и закладок на темы правил безопасного поведения на дорогах.