Тюменцы должны выплатить 1,5 млрд рублей налогов по декларациям до 15 июля Фото: Вера Зенина

В 2021 году более 25 тысяч жителей Тюменской области задекларировали свои доходы. Речь идет о более 1,5 млрд рублей - такова общая сумма по итогам «Декларационной кампании 2022 года», сообщает «Вслух.ру».

Декларации 3-НДФЛ заполняли физические лица, которые продали недвижимость раньше минимального срока владения, получали дорогие подарки не от родственников, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду и прочее. Кроме того, отчитывались о доходах индивидуальные предприниматели, нотариусы с частной практикой и адвокаты, открывшие свои кабинеты.

Эти категории населения подавали декларации до 4 мая. До 15 июля им необходимо оплатить налоги. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка РФ.