Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2022 11:03

Тюменцы должны выплатить 1,5 млрд рублей налогов по декларациям до 15 июля

Иначе им будут начисляться пени
Марина Прохорова
Тюменцы должны выплатить 1,5 млрд рублей налогов по декларациям до 15 июля

Тюменцы должны выплатить 1,5 млрд рублей налогов по декларациям до 15 июля

Фото: Вера Зенина

В 2021 году более 25 тысяч жителей Тюменской области задекларировали свои доходы. Речь идет о более 1,5 млрд рублей - такова общая сумма по итогам «Декларационной кампании 2022 года», сообщает «Вслух.ру».

Декларации 3-НДФЛ заполняли физические лица, которые продали недвижимость раньше минимального срока владения, получали дорогие подарки не от родственников, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду и прочее. Кроме того, отчитывались о доходах индивидуальные предприниматели, нотариусы с частной практикой и адвокаты, открывшие свои кабинеты.

Эти категории населения подавали декларации до 4 мая. До 15 июля им необходимо оплатить налоги. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка РФ.