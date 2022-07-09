Невролог Омутинской больницы помогла уже более двум тысячам пациентов Фото: Ольга Крыльцова

В последнее время пациентами врачей-неврологов все чаще становятся люди трудоспособного возраста. Чтобы переломить эту тенденцию, специалисты Омутинской больницы наращивают профилактическую составляющую своей работы.

Так, в Омутинском филиале Областной больницы №11 на этом направлении трудится врач-невролог Мария Гебель. Только за первое полугодие она оказала помощь более чем двум тысячам земляков.

Наиболее многочисленная категория - пациенты от 18 до 59 лет, среди которых преобладает дорсопатия - заболевания костно-мышечной системы и соединительных тканей (остеохондроз). На втором месте по численности - пожилые омутинцы, заболевания которых связаны с дегенеративными процессами или последствиями инсульта.

Встречаются и обращения среди детей. В младшем возрасте они связаны с нарушениями речи, в школьном - с нарушениями поведения, а в подростковом - с вегето-сосудистыми нарушениями.

- Неврология - это достаточно широкая отрасль, затрагивающая многие системы организма. Решение о направлении к специалисту этой отрасли должен принять участковый терапевт. Именно он, перед консультацией у невролога, может назначить пациенту дополнительные обследования, чтобы неврологическая помощь стала более «точечной» и эффективной, - отмечает Мария Гебель.