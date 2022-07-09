Тюменская дачница рассказала, как защитить смородину от тли Фото: pixabay.com

Смородина - один из самых распространенных кустарников в садах тюменцев. Однако любят ее не только дачники, но и вредители. Небольшие вздутия разного характера и цветов на листьях смородины - тревожный знак. Это значит, на растение напала галловая тля.

По словам опытной огородницы Нины Петровой, это настолько вредный паразит, что если во время не купировать куст, то можно помимо попрощаться не только с урожаем, но и самим растением.

- Обработку от тли произвести просто: в 20 литров воды засыпьте 6 столовых ложек соды и перемешайте. При опрыскивании этим раствором уделите внимание всей листве. Нашатырный спирт тоже применяют для борьбы с тлей. Оно обладает едким запахом, который отпугивает насекомых. Если смородина уже с ягодами, то проводить опрыскивание надо осторожно, - поделилась советом женщина.

Нередко многочисленные колонии вредителей поражают растения несколько раз за сезон, поэтому следует внимательно осматривать листву смородины, чтобы не допустить распространения тли. И одновременно надо устранять муравьев, поскольку именно они разносят этих паразитов.