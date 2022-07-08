Многодетная семья священника из Вагайского района получит новый дом

Александр Моор поручил построить новый дом многодетной семье Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Многодетная семья из Вагайского района получит новый дом площадью 120 квадратных метров. Его построят в селе Чёрном для многодетной семьи Климовых. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

В семье священника Владимира Климова 11 детей.Он обратился к главе региона на приеме по личным вопросам весной этого года и попросил выделить материальную помощь для ремонта жилья.

– Оказалось, что техническое состояние дома оставляет желать лучшего, к тому же семье в нем тесно. Поэтому решили, что лучше построить новый дом, который будет вдвое больше, чем сейчас. Уверен, большой и дружной семье Климовых в нем будет уютно, – сообщил Александр Моор.

Для строительства нового дома Владимиру Климову выделили из областного бюджета материальную помощь. Губернатор уже подписал необходимое для этого распоряжение. А в администрации Вагайского района сообщили, что строительство дома для Климовых завершат до конца 2022 года.