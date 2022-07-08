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Общество8 июля 2022 13:33

Многодетная семья священника из Вагайского района получит новый дом

Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор
Виктория Терина
Александр Моор поручил построить новый дом многодетной семье

Александр Моор поручил построить новый дом многодетной семье

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Многодетная семья из Вагайского района получит новый дом площадью 120 квадратных метров. Его построят в селе Чёрном для многодетной семьи Климовых. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

В семье священника Владимира Климова 11 детей.Он обратился к главе региона на приеме по личным вопросам весной этого года и попросил выделить материальную помощь для ремонта жилья.

– Оказалось, что техническое состояние дома оставляет желать лучшего, к тому же семье в нем тесно. Поэтому решили, что лучше построить новый дом, который будет вдвое больше, чем сейчас. Уверен, большой и дружной семье Климовых в нем будет уютно, – сообщил Александр Моор.

Для строительства нового дома Владимиру Климову выделили из областного бюджета материальную помощь. Губернатор уже подписал необходимое для этого распоряжение. А в администрации Вагайского района сообщили, что строительство дома для Климовых завершат до конца 2022 года.