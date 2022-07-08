Во всех городах и районах Тюменской области пройдут проверки водителей на трезвость Фото: Юлия Кучеренко

В предстоящие выходные во всех городах и муниципальных районах Тюменской области пройдут проверки водителей на трезвость. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

В проверках примут участие представители администраций муниципальных образований, общественности, СМИ и волонтеры дорожной безопасности. Места для проверок определят с учетом анализа ДТП с участием нетрезвых водителей и статистики их задержаний.

Как отметили в ГИБДД, в 2022 году на дорогах региона зарегистрировано 81 ДТП по вине пьяных водителей, в них 10 человек погибли и 77 получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили и отстранили от вождения больше 3 тысяч 500 нетрезвых нарушителей, в том числе более 400 севших за руль в состоянии опьянения повторно.