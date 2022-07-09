В Голышмановском округе ремонтируют Ражевскую амбулаторию, обслуживающую три села Фото: Ольга Крыльцова

В Голышмановском округе идет ремонт Ражевской амбулатории. Как сообщает «Мегатюмень», на эти цели из муниципального бюджета выделено более десяти миллионов рублей, а работы выполняют две тюменские строительные бригады.

Специалисты обустроят кабинеты и коридоры, заменят пол и инженерные сети, установят систему пожарной сигнализации. Изменится и облик здания - фасад оштукатурят и покрасят. Ранее уже обновили кровлю амбулатории, поставили новые окна, отремонтировали коридор первого этажа.

Ражевская амбулатория обслуживает 1 800 человек с трех сельских территорий. К ней прикреплены одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов.

По словам медсестры амбулатории Светланы Лесниковой, на время ремонта пациентам недоступны только услуги физиокабинета и не действует дневной стационар. Медики ведут прием больных в здании местной администрации.

Сами жители с нетерпением ожидают завершения ремонта - вопрос об этом поднимался неоднократно.

- Мы писали письма в разные инстанции, обращались к главе округа. Во-первых, удручал сам внешний вид - обшарпанные стены глаз не радовали. Во-вторых, заходишь внутрь помещения - темновато, рваный линолеум на гнилом полу. Хочется, чтобы было красиво и уютно. Особенно в плачевном состоянии находились инженерные сети, - говорит местная жительница Наталья Скипина.