Житель Тобольска украл мусорный контейнер, укатив его к себе на дачу Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске произошла необычная кража. Сообщение о краже поступило в полицию: с территории СНТ «Виктория – 2» украли контейнер для сбора бытовых отходов и колеса от второго контейнера. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 58-летний мужчина. Мужчина рассказал оперативникам, что увидел, как рабочие привезли новые контейнеры и, не закрепив, уехали. Дачник решил воспользоваться моментом и перекатил один бак к себе на дачу, а со второго снял только колёсики. Украденное имущество у него отобрали, а еще возбудили простив него уголовное дело.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.