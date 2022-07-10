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Общество10 июля 2022 9:14

Программа «Чистая вода» решит давнюю проблему двух деревень Тобольского района

Сергей Швецов
Программа «Чистая вода» решит давнюю проблему двух деревень Тобольского района.

Программа «Чистая вода» решит давнюю проблему двух деревень Тобольского района.

Фото: Вадим Бегун

Программа «Чистая вода» решит давнюю проблему двух деревень Тобольского района – Башкова и Ломаева. Качественная вода поступит в середине июля, рассказал глава муниципального района Леонид Митрюшкин.

По его словам, финансирование на строительство инженерных коммуникаций поступило из федерального и областного бюджетов. Подрядчики проложили около 4 км водосетей.

Строительные работы завершили в конце 2021 года, затем готовили объект к вводу и заключали договоры на поставку воды с ресурсоснабжающей организацией.

Стоит отметить, что в мае 2022 года чистую воду получили жители поселка Прииртышский. На субсидию, выделенную из регионального бюджета, построили более двух километров водопровода, передает «Тюменская линия».