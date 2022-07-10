Программа «Чистая вода» решит давнюю проблему двух деревень Тобольского района. Фото: Вадим Бегун

Программа «Чистая вода» решит давнюю проблему двух деревень Тобольского района – Башкова и Ломаева. Качественная вода поступит в середине июля, рассказал глава муниципального района Леонид Митрюшкин.

По его словам, финансирование на строительство инженерных коммуникаций поступило из федерального и областного бюджетов. Подрядчики проложили около 4 км водосетей.

Строительные работы завершили в конце 2021 года, затем готовили объект к вводу и заключали договоры на поставку воды с ресурсоснабжающей организацией.

Стоит отметить, что в мае 2022 года чистую воду получили жители поселка Прииртышский. На субсидию, выделенную из регионального бюджета, построили более двух километров водопровода, передает «Тюменская линия».