В Тюмени у мужчины деформировались ноги из-за нехватки кальция. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени у мужчины деформировались ноги из-за нехватки кальция. Врачи ОКБ № 1 помогли пациенту, проведя сложнейшую операцию.

История Михаила началась еще в четвертом классе, когда у него выявили почечную недостаточность. После этого он перенес несколько операций, и, как он сам говорит, «ходил в больницу как на работу». Спустя время ноги деформировались, ему стало трудно ходить. В Кургане ему не стали помогать, потому что мужчина был на диализе. В Тюмени – согласились.

– Подобных пациентов часто не берут на операции в связи с сопутствующими патологиями. С помощью корригирующей остеотомии пациента избавили от деформации левой ноги в области коленного сустава. Во время операции кость разделяют на две части. После этого фрагменты смещают в нужном направлении и фиксируют, – рассказал врач-травматолог-ортопед ОКБ № 1 Андрей Стасюк.

Специалист добавил, что теперь Михаилу предстоит операция на правую ногу. Однако прогнозы хорошие. Методики, которые применяются в медучреждении, позволят пациенту с высокой степенью надежности уверенно ходить на прямых ногах. После выписки Михаилу предстоит курс реабилитации – лечебная физкультура и массаж.