На Московском тракте в Тюмени сбили 20-летнюю девушку и коляску с ребенком. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области накануне, 7 июля, в ДТП пострадали пять детей. Одна из аварий случилась у дома № 120 на улице Московский Тракт около шести часов вечера.

Здесь «Ниссан» двигался задним ходом и наехал на 20-летнюю девушку, которая шла по дороге, катя перед собой коляску с годовалой дочкой. Обе пострадали.

А на 16-м километре автодороги Тюмень – Криводанова столкнулись мопед и «Хундай Солярис». Мопедом управлял 14-летний подросток, он взял его у друга. Сам мальчик и его 14-летний пассажир получили различные травмы.

Очередная авария произошла на 16-м километре автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский, где столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Хундай». В ДТП пострадали 4 пассажира «Хундай», в том числе 10-летний мальчик и 4-летняя девочка. Обстоятельства дорожных инцидентов выясняются.