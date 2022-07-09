Ребята из тюменского «Родника» нарисовали насекомых для всероссийского конкурса

Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник", соцсети

Педагоги отделения социально-трудовой реабилитации тюменского центра «Родник» организовали для своих юных подопечных участие во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Мир насекомых».

По условиям творческого состязания, участникам надо было нарисовать рисунок, смастерить поделку или создать изделие декоративного и прикладного творчества на тему насекомых. Это могли быть реальные бабочки, жуки, пчелы, муравьи, комары, кузнечики или фантастические тараканы с других планет, герои любимых книг или мультиков - фантазию участников ничем не ограничивали.

Педагоги «Родника» отправили на конкурс работы, сделанные детьми-инвалидами. По его результатам были награждены девять участников и их наставники, они же руководители кружков.