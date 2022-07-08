В Тюмени перекроют две улицы из-за церемонии вручения дипломов выпускникам вуза. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени перекроют две улицы из-за церемонии вручения дипломов выпускникам Тюменского государственного университета. Торжественное мероприятие состоится 16 июля на Центральной площади с 8.00 до 13.00.

На это время будут перекрыты улицы 8 Марта (на участке от улицы Республики до улицы Володарского), и Володарского (на участке от улицы Водопроводной до улицы 8 Марта).

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Объехать закрытые участки дорог можно по улицам Республики, Водопроводной и Орджоникидзе.