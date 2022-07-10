Тюменцам рассказали о чудодейственном эффекте ромашки для здоровья. Фото: Википедия

Тюменцам рассказали о чудодейственном эффекте ромашки для здоровья. Цветок имеет непревзойденные лечебные свойства.

– Рекомендую использовать эфирное масло ромашки для разглаживания морщин, легкого отбеливания, снятия раздражения при сухости кожи, лечения акне. Оно помогает при лопнувших сосудах на щеках, правда, решение этой проблемы требует длительного времени, – рассказала врач-ароматерапевт Лариса Кузьминых.

Кстати, аромат ромашки помогает облегчить депрессию, утоляет чувство печали, разочарования, вялости. Он вызывает улыбку, дарит радость и счастье.

Для приготовления ромашкового настоя берут одну столовую ложку соцветий, заливают стаканом кипятка и настаивают полчаса. Пьют по полстакана два раза в день при проблемах с ЖКТ, передает «Тюменская область сегодня».