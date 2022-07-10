Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2022 5:02

В Голышмановском районе появился еще один памятник участникам Великой Отечественной войны

Из деревни Оськина на фронт призывали 70 человек, не вернулись домой 42
Источник:kp.ru

В Голышмановском районе появился еще один памятник участникам Великой Отечественной войны. В малой деревне Оськина установили памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Это сделано по инициативе местных жителей.

Идею начали реализовывать с 2018 года на месте старого парка. Активисты расчистили территорию, огородили её и установили рукотворный памятник. Такой социальный проект «Неугасимая память поколений» разработала инициативная группа «Патриоты».

- Средства на благоустройство прилегающей территории мы выиграли на грантовом конкурсе поддержки гражданских инициатив, организованном благотворительным фондом «Наше время», - рассказала руководитель этого соцпроекта Светлана Сидоренко. - Проложили дорожку и установили доски памяти с именами героев. Высадили кустарники и разбили клумбы. Теперь можно собираться здесь на патриотические мероприятия.