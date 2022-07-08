К берегу реки Туры в Тюмени прибился гниющий труп мужчины. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Недалеко от берега реки Туры в районе Профсоюзного моста в Тюмени нашли тело мужчины. Местные следователи проводят доследственную проверку.

– Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, – поделились информацией в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия. В настоящее время они выясняют все обстоятельства случившегося.

Устанавливается личность мужчины. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, с целью определения точной причины его смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования в ночь на 7 июля получили сообщение о том, что молодая девушка стоит за перилами моста через реку Туру на улице Челюскинцев. Дежурные Данил Пашко и Артем Плотников бросились на помощь. Оказалось, что очень вовремя.