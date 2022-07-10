Тюменцам рассказали, как познакомить новое животное с котом. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как познакомить новое животное с котом. Насильно сталкивание нос к носу их не нужно.

– Все взрослые животные должны быть кастрированы – это снижает вероятность проявления агрессии примерно на 80%. Новичок сразу же должен быть изолирован на отдельной территории или в комнате. Кроме того, нужно поэтапно производить обмен запахами, ресурсами животных и только потом допускается визуальное знакомство, – такие советы дает зоопсихолог Наталья Нечаева.

По ее словам, легче всего знакомятся котенок и щенок. Со взрослыми животными сложнее – чтобы принять друг друга им потребуется примерно месяц. Только после этого начинается сближение, сообщает tmn.aif.ru.