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Дом. Семья10 июля 2022 10:32

Тюменцам рассказали, как познакомить новое животное с котом

Насильно сталкивание нос к носу их не нужно
Сергей Швецов
Тюменцам рассказали, как познакомить новое животное с котом.

Тюменцам рассказали, как познакомить новое животное с котом.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как познакомить новое животное с котом. Насильно сталкивание нос к носу их не нужно.

– Все взрослые животные должны быть кастрированы – это снижает вероятность проявления агрессии примерно на 80%. Новичок сразу же должен быть изолирован на отдельной территории или в комнате. Кроме того, нужно поэтапно производить обмен запахами, ресурсами животных и только потом допускается визуальное знакомство, – такие советы дает зоопсихолог Наталья Нечаева.

По ее словам, легче всего знакомятся котенок и щенок. Со взрослыми животными сложнее – чтобы принять друг друга им потребуется примерно месяц. Только после этого начинается сближение, сообщает tmn.aif.ru.