Священнику с 11 детьми, который побывал на приеме у Александра Моора, строят новый дом. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В селе Чёрном Вагайского района строители возводят новый дом площадью 120 квадратных метров для большой семьи священника Владимира Климова. У него 11 детей, а старое жилище нуждалось в ремонте. Мужчина решил обратиться за помощью к губернатору Тюменской области Александру Моору.

– Весной на приеме по личным вопросам Владимир Климов обратился с просьбой о помощи в ремонте жилья. Но оказалось, что техническое состояние дома оставляет желать лучшего, к тому же семье, в которой одиннадцать детей, в нем тесно. Поэтому решили, что лучше будет построить новый дом. Его площадь составит 120 квадратных метров, это вдвое больше, чем сейчас, – рассказал глава региона в социальных сетях.

По мнению губернатора, стройка завершится к концу 2022 года. Он уверен, что большой и дружной семье Климовых там будет уютно. Кроме того, Александр Моор поручил выделить из областного бюджета главе семьи материальную помощь.