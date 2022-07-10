На Цветном бульваре в Тюмени в День города состоятся выставки и фестивали. Фото: Вадим Бегун

На Цветном бульваре в Тюмени в День города состоятся выставки и фестивали. Праздничные мероприятия 30 июля пройдут и на набережной Туры, а также на площадях 400-летия Тюмени, Солнца, а еще у технопарка.

«Парад талантов» юных тюменцев развернет три сценических пространства: вокальное и хореографическое, цирковое и театральное. Свои таланты представят воспитанники школ искусств и студий Тюмени.

Также будет организована выставка работ учеников «Детской художественной школы им. А.П. Митинского» и школ искусств.

На Цветном бульваре пройдет еще фестиваль народного творчества «Тюмень мастеровая», где свои работы представят умельцы, передает «Вслух.ру».