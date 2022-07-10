В Тюмени врачи-гериатры заботятся о здоровье пожилых людей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени врачи-гериатры заботятся о здоровье пожилых людей. Направлять пациентов к ним могут любые врачи – терапевты, кардиологи, офтальмологи, неврологи и др.

– Наших пациентов сейчас принимает врач-гериатр в филиале на Московском тракте, но скоро к нему присоединится еще один специалист в новом филиале на Вьюжной. За полгода гериатр принял более 1300 пациентов, в том числе и на дому, – рассказал завотделением медико-социальной помощи взрослому населению городской поликлиники №5 Евгений Галлиардт.

Специалист проводит осмотр и составляет индивидуальный план с рекомендациями для повышения качества жизни и хорошего самочувствия. Кроме того, доктор после изучения списка принимаемых пациентом лекарств может порекомендовать исключить, добавить или заменить какие-то таблетки.