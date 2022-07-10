Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 июля 2022 7:08

В Тюмени врачи-гериатры заботятся о здоровье пожилых людей

Направлять пациентов к ним могут любые врачи
Сергей Швецов
В Тюмени врачи-гериатры заботятся о здоровье пожилых людей.

В Тюмени врачи-гериатры заботятся о здоровье пожилых людей.

Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени врачи-гериатры заботятся о здоровье пожилых людей. Направлять пациентов к ним могут любые врачи – терапевты, кардиологи, офтальмологи, неврологи и др.

– Наших пациентов сейчас принимает врач-гериатр в филиале на Московском тракте, но скоро к нему присоединится еще один специалист в новом филиале на Вьюжной. За полгода гериатр принял более 1300 пациентов, в том числе и на дому, – рассказал завотделением медико-социальной помощи взрослому населению городской поликлиники №5 Евгений Галлиардт.

Специалист проводит осмотр и составляет индивидуальный план с рекомендациями для повышения качества жизни и хорошего самочувствия. Кроме того, доктор после изучения списка принимаемых пациентом лекарств может порекомендовать исключить, добавить или заменить какие-то таблетки.