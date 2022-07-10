Тюменцы могут подать заявку на участие в лагере БРИКС до 11 июля. Фото - ulkul.ru.

Тюменцы могут подать заявку на участие в лагере БРИКС до 11 июля. Там будут поднимать тему экологии.

Мероприятие пройдет с 1 по 6 августа на базе отдыха «Славянское подворье» в Ульяновской области. К участию приглашаются граждане из стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в возрасте от 18 до 35 лет. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Росмолодежи.

– Смена будет состоять из проектных сессий. Все мероприятия пройдут на английском языке. Молодежь стран пятерки предложит собственные инициативы в сфере экологии. А еще в программе есть практические занятия по очистке территорий природоохранных зон и прохождение экологических троп, – сообщили в Медиацентре молодежной политики Тюменской области, передает Moi-portal.ru.