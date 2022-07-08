На Ямале отмечается рост уровня благополучия коренных северян

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО.

В Салехарде прошло совещание под руководством губернатора Дмитрия Артюхова, на котором обсудили промежуточные итоги реализации в 2020–2021 годах плана мероприятий (дорожной карты) по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в регионе.

В ходе обсуждений были озвучены результаты проводимых мероприятий, итоги аналитических исследований и мнения самих жителей.

Губернатор отметил, что меры, внедренные за последние два года, позволили значительно улучшить благополучие кочевых семей.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО. Губернатор Дмитрий Артюхов.

Так, почти вдвое увеличилась закупочная цена на оленину первой категории – до 450 рублей за килограмм, а мясо второй категории стало стоить 150 рублей за килограмм. Практически на треть возрос объем заготовки оленьего мяса – с 1 643 тонн в 2019 году до 2 167 тонн в 2021 году. А объем сдаваемого мяса оленеводами частного сектора увеличился в шесть раз – с 79 до 482 тонн.

На данный момент действует 58 социальных мер поддержки в области здравоохранения, занятости и образования. Кроме того, с прошлого года молодые кочующие семьи могут получить за рождение третьего или любого из последующих детей чумовой капитал, и это в дополнение к региональному маткапиталу .

За два года выдано 150 образовательных сертификатов выпускникам школ-интернатов для получения среднего профессионального образования на территории региона. Им можно оплатить весь период обучения по 28 специальностям. Кстати, к 2025 году увеличится количество мест для студентов в общежитиях.

В рамках повышения доступности высшего образования именные стипендии губернатора выплачиваются 25 студентам. Кроме того, для детей из числа КМНС доступно 30 мест целевой образовательной субсидии в российском педагогическом университете им. Герцена.

– Реализация дорожной карты по улучшению качества жизни представителей коренных народов дала положительные результаты, и сейчас необходимо понять, где требуется усиление, – сообщил Дмитрий Артюхов.

В обновленную дорожную карту предложено внести 11 проектов по 4 основным направлениям: оленеводство, социальная поддержка и занятость, образование и информационная политика.

– В ближайшее время детально проработаем эти предложения. Акцент сделаем на системе образования: это тьюторское сопровождение учащихся, целевая подготовка и господдержка выпускников. А также на интеграции различных форм организации введения традиционного природопользования в современную экономику. Кроме того, проработаем механизмы, при которых спецрейсы, летящие в тундру, смогут брать на борт срочные грузы и попутчиков, – отметил спикер окружного парламента Сергей Ямкин.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО. Спикер Сергей Ямкин.

Согласно последним данным, в автономном округе традиционный образ жизни ведут более 18 тысяч человек.

Ямал – единственный регион, в котором принят стратегический документ – Народная программа коренных малочисленных народов Севера. Программа формировалась по предложениям коренных жителей специально созданной рабочей группой под руководством Сергея Ямкина. Документ стал основой для дорожной карты.