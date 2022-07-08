В Тюмени больше недели назад пропали трое подростков. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени больше недели назад пропали трое подростков. Их ищет полиция и волонтеры. По данным источника, молодые люди ушли вместе. Причем делают они это не первый раз.

По информации поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», Дарья Дмитриевна Дзюба 2006 года рождения 1 июля около 11.00 вышла из дома на улице Пермякова, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. В чем она была одета, никто не знает.

Днем ранее – 30 июня – пропала и Ксения Максимовна Попова 2006 года рождения. Она также проживала на улице Пермякова. Ее рост составляет 150 – 160 сантиметров, имеет плотное телосложение, темные волосы до плеч.

1 июля исчез 16-летний Денис Александрович Мельников. Около 18.00 он ушел из дома на улице 30 лет Победы. В чем он был одет, также неизвестно. На вид ему 18 лет. Рост составляет 160 – 170 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавших подростках, просят позвонить по телефонам: 02/102 – полиция, 8 (3452) 27-01-00 – дежурная часть ОП № 1 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени нашли мертвым 18-летнего Максима Я., которого искали более двух недель. Ранее волонтеры рассказывали, что молодой человек вышел из дома, который находится в районе Казарово, еще 26 мая, после этого его местонахождении не было ничего известно.

О том, что парень погиб, сообщили в социальных сетях, а именно в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Там не стали уточнять подробности произошедшего.