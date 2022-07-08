На базе АО «Транснефть – Сибирь» прошел 20-й конкурс профмастерства среди представителей рабочих профессий организаций системы «Транснефть». Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

В Тюмени на базе АО «Транснефть – Сибирь» состоялся финальный этап конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» между рабочими основных профессий организаций системы «Транснефть». Мероприятие проходило с 4 по 8 июля 2022 года.

Конкурс, цель которого – стимулирование к самосовершенствованию и профессиональному росту, а также повышение престижа рабочих профессий, в этом году проходил уже в 20-й раз. В юбилейных соревнованиях приняли участие 189 человек, конкурсные мероприятия проводились на четырех производственных площадках АО «Транснефть – Сибирь», которое, что символично, в текущем году отмечает 55-летие с момента образования.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

– Конкурс профмастерства – это наша славная традиция, наш профессиональный смотр сил, который неизменно пользуется высокой популярностью в коллективе системы «Транснефть». Он проходит в атмосфере здорового соперничества, участники, что называется, выкладываются на сто процентов, демонстрируют исключительный уровень профессионального мастерства и творческого подхода к делу, настоящий высший пилотаж. Искренне желаю конкурсантам спортивного задора и успехов! – отметил президент ПАО «Транснефть» Николай Петрович Токарев.

В ходе соревнований мастерство и практические навыки демонстрировали трубопроводчики линейные, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, операторы товарные, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, охранники, водители грузового автомобиля и машинисты экскаватора.

По результатам практических и теоретических этапов жюри оценивало уровень знаний нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

– Стабильность и высокое качество всех производственных процессов, последовательная и успешная реализация программы импортозамещения, модернизация и диверсификация производственной деятельности наших предприятий опираются на прочный фундамент профессионализма. На знания, талант и трудолюбие наших специалистов, которые были продемонстрированы в течение двух конкурсных дней. Нам есть чем гордиться, – дал оценку результатам конкурса вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Александрович Ревель-Муроз.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Церемония награждения состоялось 7 июля 2022 года в производственном корпусе Тюменского ремонтно-механического завода АО «Транснефть – Сибирь». В ней приняли участие заместитель вице-президента ПАО «Транснефть» М.Н. Фазлыев, заместитель вице-президента ПАО «Транснефть» А.Ф. Пузиков, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Р.Р. Исламов, представители организаций системы «Транснефть». Участников конкурса поздравили ветераны производства, пожелав им дальнейших профессиональных успехов.

Наибольшее количество призовых мест – 12 – получила команда АО «Транснефть – Сибирь». Лидером по наградам высшего достоинства также стала команда принимающей стороны – девять первых мест. Победители и призеры получили памятные знаки.

В 2023 году финальный этап конкурса профмастерства «Лучший по профессии» состоится на базе АО «Транснефть – Урал» в Уфе.