Александр Моор заявил о новых разовых выплатах для тюменцев в размере 100 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил установить разовую выплату людям, заключившим контракт на службу в местных подразделениях, формируемых военным комиссариатом, в размере 100 тысяч рублей. О своем решении он рассказал в социальных сетях.

«Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Я уверен, что такой коллектив более сплочен и люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то даже в один город, село, поселок», – отметил глава региона.

По его словам, сумма в 100 тысяч рублей позволит поддержать семьи, пока часть будет находиться на формировании и заниматься подготовкой и слаживанием: «Многие военные, я знаю, тратят серьезные суммы на покупку дополнительного снаряжения и оборудования, это их право. Деньги можно использовать на любые цели».

Моор также заявил, что уже дал поручение правительству области оперативно подготовить постановление. Оно выйдет в ближайшие дни. Кстати, выплату получат и те, кто уже принят на службу в эти части.