Работы УСТЭК на теплосетях - важный этап в реконструкции ул. Дзержинского

Глава региона назвал работы УСТЭК на теплосетях важным этапом в реконструкции ул. Дзержинского. Фото: Тюмень - наш дом

Один из масштабных объектов летней ремонтной кампании УСТЭК 2022 года расположен в границах улицы Дзержинского от ул. Республики до ул. Осипенко. В целях сокращения сроков реализации проекта ремонтные работы производятся единовременно на четырех участках: осуществляется капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых сетей, реконструкция павильонов учета тепловой энергии. Завершить строительно-монтажные работы планируется 29 июля.

Выполняемые подрядными организациями работы ведутся в строгом соответствии с графиком, под особым контролем со стороны УСТЭК. Выполнен первый этап строительно-монтажных работ на участке тепловой сети протяженностью 150 метров от ул. Дзержинского до ул. Челюскинцев. Завершены работы по капитальному ремонту тепловой сети общей протяженностью 334 метра в границах улицы Дзержинского от ул. Республики до ул. Осипенко, осуществляется переход через автомобильную дорогу на улице Республики. Значительный объем работ позади, для их продолжения требуется перекрытие дорожного движения по ул. Республики в период с 7 по 10 июля включительно. Организация движения транспорта на указанных участках дороги на период проведения работ будет происходить согласно схеме, согласованной с ГИБДД.

В ходе рабочей встречи объект посетили губернатор Тюменской области и глава Тюмени. Заслушав доклад о ходе выполнения работ, глава города отметил, что важным решением в реализации проекта является размещение теплосетевого оборудования (двух павильонов учета тепловой энергии) в подземном исполнении.

Напомним, УСТЭК обслуживает более 800 километров тепловых сетей города Тюмени. Для улучшения состояния городской системы теплоснабжения УСТЭК реализует инвестиционную и ремонтную программы за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, платы за подключение, а также прочих источников финансирования. Согласно утвержденным программам в 2022 году в Тюмени будут выполнены работы по ремонту сетей и котельных, строительство, реконструкция на более сотни объектах теплоснабжения, стоимость которых составляет 2,5 млрд рублей. Значительное недофинансирование энергетической отрасли в прошлом обусловило острую необходимость в сохранении темпа ремонта и модернизации объектов теплоснабжения и основательных финансовых вложений в настоящее время.

Среди важных энергетических объектов инвестиционной программы УСТЭК на 2022 год: новое строительство тепловой сети протяженностью 1479 метров на ул. Закалужская – Червишевский Тракт, реконструкция участка тепловой сети протяженностью 790 метров на ул. Пермякова, реконструкция муниципальной котельной № 25 в районе Мелиораторов. Запланированные мероприятия с использованием современных технологий и материалов, автоматизированных систем учета и диагностики позволят повысить надежность системы теплоснабжения Тюмени, качество предоставляемых услуг для потребителей и обеспечить развитие градостроительного потенциала нашего города.