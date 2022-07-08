ГИБДД предупреждает автомобилистов Тюмени о заторах на улице Дружбы. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

ГИБДД предупреждает автомобилистов Тюмени о заторах на улице Дружбы. Дело в том, что в настоящее время частично ограничено движение от улицы Мельникайте в сторону улицы Ветеранов Труда.

– Здесь перекрыта одна полоса движения из-за проведения работ по устройству полосы уширения с 20 июня по 20 августа, – объяснили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

По словам сотрудников ведомства, заторы наблюдаются утром и вечером на участке улицы Дружбы от Мельникайте до улицы Ветеранов Труда, а временами даже до улицы Профсоюзной.

– Особенно сложно проехать на этом участке вечером, с 17.30 до 19.30. Возможный объезд затора – через Профсоюзный мост, улицы Дружбы – Щербакова и далее по нужному маршруту, – сообщили автоинспекторы.