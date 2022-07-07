Грандиозный объект: вблизи Сургута дан старт строительству второго моста через реку Обь

Первая свая под будущую опору нового сургутского моста.

Важность реализации этого замысла в полной мере удастся оценить, пожалуй, только после завершения строительства. Проект имеет стратегическое, общегосударственное значение. Второй мост через реку Обь вблизи Сургута станет связующим звеном транспортных направлений Арктика – Азия и Северный широтный ход. 6 июля на торжественной церемонии с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Югры Натальи Комаровой дан старт возведению грандиозного объекта.

Глава Сургута Андрей Филатов, Владимир Якушев, Константин Гребешок, Наталья Комарова, начальник ФКУ АО «Уралуправтодор» Андрей Жуков и генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу (на фото - слева направо) на церемонии начала строительства моста.

– Второй сургутский мост через Обь очень нужен. Его строительство по контракту намечено завершить в 2026 году, – говорит Константин Гребешок, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. – Вместе с руководством АО «Мостострой-11», генерального подрядчика строительства, мы проанализировали график работ и пришли к выводу, что при своевременном финансировании плановый период будет сокращен.

Константин Гребешок.

Общая протяженность моста 1,76 км, а с подъездами – более 45 км. Он будет четырехполосным. Как рассказал Константин Гребешок, существующий в районе Сургута висячий вантовый мост перегружен. Он рассчитан на пропуск 5 тысяч автомобилей в сутки, а реально по нему проезжают до 18 тысяч. Новый мост даст возможность региону развиваться. Проектировщиком выступил один из ведущих отечественных разработчиков мостов на транспортных сетях АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург». Компания уже известна в Югре выполнением сложных и знаковых задач. К примеру, ими был разработан проект мостового перехода через реку Иртыш в Ханты-Мансийске («Красный дракон»).

Всего на дорогах региона 289 мостов. Из них несколько внеклассных, уникальных – уже упоминавшиеся вантовый мост через реку Обь в Сургуте и «Красный дракон». А еще, к примеру, мост через реку Вах на автодороге Нижневартовск – Стрежевой длиной свыше 1 км. Без моста река – преграда, поэтому их состояние на постоянном контроле.

Труднодоступных населенных пунктов в регионе много. Из 159 сельских поселений почти 100 (или около 60 процентов) не имеют постоянного транспортного сообщения. Зимой эти задачи решаются за счет обустройства зимников, которые в этот период фактически вдвое увеличивают дорожную сеть Югры. Вместе с тем ведется планомерная работа по обеспечению постоянного автомобильного сообщения.

– Губернатором поставлена задача устройства еще одного постоянного транспортного коридора в Свердловскую область – из Кондинского района, – говорит Константин Гребешок. – Уже построена дорога к поселку Куминский. Мы заключили соглашение с правительством Свердловской области, что позволяет и нам, и соседям продвигаться в решении этой задачи одновременно. В этом году планируем начать проектно-изыскательские работы и в 2024 году приступить к строительству выхода из округа в южный регион.

Построенная автодорога к поселку Куминский вскоре продлится в Свердловскую область.

Еще одна проектируемая дорога, которая пройдет в Кондинском и Советском районах, свяжет города Урай и Советский. Ее протяженность 75,7 км, предусмотрено возведение 7 мостов. Строительство запланировано на период с 2023 по 2026 годы.

Ведутся проектные работы на будущей автодороге между поселками Приобье и Игрим протяженностью 145,8 км с 18 мостами, которая будет проходить по территории Берёзовского и Октябрьского районов. Примечательно, что в Берёзовском районе нет ни одной автомобильной дороги с твердым покрытием, и строительство, которое планируется начать уже в следующем году, станет для этой территории настоящим прорывом.

В то же время в департаменте дорожного хозяйства и транспорта считают важным поддерживать в хорошем состоянии существующие дороги. Ежегодно проводится оценка их технического состояния.

– Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведется реконструкция автодороги Сургут – Лянтор на участке с 21 по 33 километр, – рассказывает Константин Гребешок. – В связи с высокой интенсивностью дорожного движения проезжая часть будет расширена, в этом году начнется строительство нового моста через реку Калинка.

Идет реконструкция автодороги Сургут-Лянтор.

По причине роста автомобильного трафика запланирована реконструкция нескольких участков автодороги Сургут – Нижневартовск. Ведется разработка проектной и рабочей документации, а к строительству на участке 181-й – 193-й км предполагается приступить уже в 2023 году. В нынешнем сезоне в департаменте рассчитывают начать реконструкцию 19 км автодороги Югорск – Таежный.

Особенность работ в дорожном хозяйстве Югры заключается в том, что все государственные контракты выполняют исключительно местные подрядные организации: акционерные общества ГК «Северавтодор», «Мостострой-11», «Ханты-Мансийскдорстрой», «Автодорстрой», ООО СК «ЮВиС», ООО «Ремдорстрой». Закон не позволяет на аукционах отдавать предпочтение «своим», но потенциал и возможности этих компаний за последние годы только росли. И сегодня они соответствуют высоким требованиям со стороны заказчика КУ ХМАО «Управление автомобильных дорог». Более того, некоторые из них стали работать даже за пределами Югры, на федеральных дорогах.

– Проблемы транспортной доступности населенных пунктов мы решаем с помощью всех видов транспорта. Поддерживаем развитие авиасообщения, перевозок по водным путям и железной дороге, – продолжает Константин Гребешок.

В регионе 9 аэропортов, 3 из них международные. Основные хабы Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск обеспечивают «разлёты» за пределы региона пассажиров, которые прилетают из остальных аэропортов. В свою очередь, там концентрируются перевозки малой авиации. Сельских вертолетных площадок более 80.

– Схемы корректируем в зависимости от пассажиропотока и запросов жителей, – подчеркивает директор департамента. – К примеру, появились прямые авиарейсы из Нягани в Екатеринбург, Тюмень и Москву, из Советска в Екатеринбург.

До пандемии компания «Севречфлот» даже в условиях короткого периода навигации перевозила до 400 тысяч пассажиров (для сравнения: в 2021 году автотранспортом было перевезено около 660 тыс. пассажиров). Кроме того, Сергинский речной порт сегодня стал основным для отправки грузов водным путем вплоть до побережья Карского моря

– Югра должна развивать свой транспортно-логистический потенциал, – говорит Константин Гребешок. – Нефтегазодобыча идет дальше, в арктическую зону. Наш регион претендует на роль базового субъекта для развития северных территорий. У нас есть для этого потенциал. А такие проекты, как строительство второго моста через Обь в Сургуте, способствуют его приумножению.

Согласно опубликованному в начале июля исследованию РИА «Рейтинг», самые качественные дороги в российских регионах оказались в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, в конце списка находятся Кировская и Архангельская области (84-е и 85-е места). Соседи Югры – Тюменская область (8-е место), Ямало-Ненецкий АО (20-е), Пермский край (24-е), Свердловская область (42-е), Томская область (43-е место).

Бобрышев Михаил