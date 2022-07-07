В озере Круглом в Тюмени, где отдыхают жители Мыса, нашли яйца аскарид. Фото: Вадим Бегун

В озере Круглом в Тюмени, где отдыхают мысовчане, нашли яйца аскарид. А в пруду Утином – яйца токсокар. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Они отобрали всего 493 пробы воды не только там, но и в других водоемах города. Стало известно, что 48 проб не соответствовали по санитарно-химическим показателям: озеро Круглое – по показателям «химическое потребление кислорода», «биохимическое потребление кислорода», пруд Войновский – по показателю «химическое потребление кислорода», пруд Плехановский и озеро Липовое – по показателю «химическое потребление кислорода».

– Эти водные объекты являются муниципальными, для купания не используются, для рекреации предусмотрена только береговая полоса. Органами местного самоуправления установлены информационные аншлаги «Купание запрещено», – напомнили в ведомстве.