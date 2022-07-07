«Утро началось со шваброй». Квартиру тюменки, где идет ремонт кровли, снова затопило

Квартиру тюменки, где идет ремонт кровли, снова затопило. Фото - Ольга Рожина.

Квартиру тюменки, которая проживает в доме № 17 на улице Широтной, топит уже во второй раз. Дело в том, что здесь идет ремонт кровли. Женщина в отчаянии просит помощи.

«Мое доброе утро началось в 4.30 со шваброй по дому. Нас опять и снова затопило после очередного дождя! Если это ремонт кровли, то, простите, зачем такой ремонт нужен? УК отписалась, что они не являются стороной по договору. Остановите эти потопы!» – взывает к пониманию ситуации местная жительница.

Свое сообщение она разместила в социальных сетях. По ее словам, ремонт кровли должен закончиться 5 августа, однако горожанка боится повторения потопа, ведь ремонт может влететь ей в копеечку.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что не повезло жильцам квартир пятого этажа многоквартирного дома № 18 на улице Одесской в Тюмени. У них начали ремонтировать крышу, а тут грянул гром и пошел дождь. Так что им пришлось спать под зонтиками, да еще и с тазиками в обнимку.

– В феврале 2022 года подрядчик снял кровлю и разобрал конструкции. По словам жильцов пятиэтажки, он недобросовестно отнесся к своим обязанностям – не принял необходимых мер для предотвращения подтопления и затянул сроки выполнения работ, – рассказали в Общероссийском народном фронте в Тюменской области.