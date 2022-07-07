В Тюмени каменщик разбился, упав с подоконника на 4 этаже новостройки. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени во время кладки кирпичей разбился каменщик. Несчастный случай произошел ровно месяц назад, 7 июня.

В этот день двое коллег стояли на строительных лесах в районе четвертого этажа новостройки. После завершения работ один из них спрыгнул на подоконник.

– Напарник заметил, что каменщика нет на этаже. Он посмотрел с плиты перекрытия балкона и увидел, что коллега лежит на земле без признаков жизни. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила от тупой травмы туловища, – рассказали в Государственной инспекции труда региона.

Оказалось, что погибший работал в компании без оформления трудовых отношений, без обучения, ему даже не провели вводный инструктаж. У мужчины отсутствовали обязательный медосмотр и психиатрическое медосвидетельствование. Кроме того, работнику не были выданы средства индивидуальной защиты.

В итоге государственным инспектором труда трагедия квалифицирована как связанная с производством. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.