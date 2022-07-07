«Смог ухватить за руку». В Тюмени мужчина в последний момент спас девушку, которая хотела прыгнуть с моста

Тюменку, которая спрыгнула с моста, схватили за руку и спасли. Фото: c cайта 2ГИС

Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования в ночь на 7 июля получили сообщение о том, что молодая девушка стоит за перилами моста через реку Туру на улице Челюскинцев. Дежурные Данил Пашко и Артем Плотников бросились на помощь. Оказалось, что очень вовремя.

– Артем незамедлительно вышел на акваторию реки на маломерном судне и направился под мост. А Данил, обладая отменной физической подготовкой, в считанные секунды добежал от Центральной спасательной станции на мост к девушке. Подбегая к месту, он заметил только руку, за которую без раздумий схватился и не отпускал, затаскивая обратно, – рассказали в ТОСЭР.

К этому времени, по словам сотрудников службы, на помощь подоспели правоохранительные органы. Им и передали тюменку, которая нуждалась в помощи.

Спасатели выразили огромную благодарность очевидице Полине: «Полина, вы настоящий молодец! Вы спасли жизнь человеку, своевременно позвонив по номеру 112».